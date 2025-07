4 exercícios potentes para fortalecer as coxas e, de quebra, os glúteos

2. Deixei os pés paralelos na plataforma ou levemente inclinados para fora —o que ficar mais confortável.

3. Os pés devem ficar afastados na largura do quadril e os joelhos alinhados com a ponta dos pés. Deixe o abdome contraído o tempo todo.

4. Faça força para empurrar o peso com as pernas e pare antes de esticá-las (os joelhos terminam ligeiramente flexionados).

5. Flexione as pernas e, devagar, aproxime os joelhos do peito, em um movimento contínuo até chegar no ângulo de 90 graus ou um pouco mais do que isso, sem unir ou afastar as pernas. Repita o movimento.

Imagem: iStock

3. Stiff