Unhas e cabelos fracos podem ser sinal de falta de nutrientes; como tratar

Quando suplementar?

Imagem: Getty Images/iStockphoto

A suplementação não deve ser encarada como primeira escolha. "O tratamento começa sempre com a correção alimentar", reforça Renata Buzzini.

"A suplementação é indicada quando há confirmação laboratorial de carências, baixa biodisponibilidade ou demandas aumentadas, como gestação, vegetarianismo restritivo, doenças intestinais, uso crônico de medicamentos ou envelhecimento", afirma Marcella Garcez.

A dermatologista Stefany Casagrandi complementa que a suplementação deve ser personalizada, sempre com base no diagnóstico correto. "Excesso de vitaminas também faz mal. Não recomendo suplementação por conta própria, mesmo com fórmulas naturais. O momento certo de usar vitaminas pode não ser o início do tratamento, mas sim em uma fase posterior."

E os tratamentos dermatológicos?

Nos consultórios dermatológicos, o foco inicial é identificar a causa do enfraquecimento. "O tratamento vai ser determinado de acordo com o diagnóstico. Se a causa for sistêmica, como uma alteração na tireoide, tratar a base já ajuda a melhorar cabelo e unhas", explica Casagrandi.