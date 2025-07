Não é só calorão: como asma pode estar relacionada à menopausa?

"Eu usava oito medicamentos por dia para asma, passei a usar um. A saturação que ficava em torno de 90 subiu para 98. Nunca mais tive crise, nunca mais tomei corticoide oral", conta. "É como se eu nunca tivesse tido asma." Outro imunobiológico fez ela recuperar 30% da massa óssea. "Minha vida mudou", diz ela, que também é diretora de relações governamentais e políticas internacionais da Abra (Associação Brasileira de Asmáticos).

Asma e menopausa

O papel do estrogênio no organismo da mulher é o principal suspeito na relação entre asma e menopausa. Mas com poucos estudos, é difícil saber como ele realmente age. Sabe-se que ele tem ação anti-inflamatória e, portanto, protetora para o organismo.

Na menopausa, o nível desse hormônio cai, e a mulher estaria desprotegida, favorecendo doenças inflamatórias como a asma. Mas outros fatores podem estar envolvidos.

"Com o avanço da idade, há piora da função pulmonar e da imunidade, o que propicia mais doenças desse tipo", diz Lucia Helena Simões da Costa Paiva, presidente da Comissão Nacional Especializada em Climatério da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações em Ginecologia e Obstetrícia).

Além disso, o envelhecimento traz ganho de peso, que compromete a função pulmonar e aumenta o risco de doenças cardiovasculares, fatores que podem estar presentes na menopausa e ter interrelação com o aumento de asma. "Mas o aumento seria pequeno, nada expressivo", diz a médica.