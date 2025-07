Por que algumas pessoas com autismo andam de forma diferente?

O autismo é uma condição de neurodesenvolvimento que afeta o desenvolvimento e o funcionamento do cérebro das pessoas, afetando o comportamento, a comunicação e a socialização. Também pode envolver diferenças na maneira como você se movimenta e caminha, o que é conhecido em inglês como "gait" ou marcha.

Ter uma "marcha estranha" agora está listado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, como uma característica de apoio ao diagnóstico do autismo.

Como isso se parece?

As diferenças de marcha mais perceptíveis entre as pessoas com autismo são:

andar com os dedos dos pés, andar sobre as pontas dos pés

andar com um ou ambos os pés virados para dentro

marcha para fora, andar com um ou ambos os pés virados para fora

As pesquisas também identificaram diferenças mais sutis. Um estudo que resume 30 anos de pesquisa entre pessoas autistas relata que a marcha é caracterizada por

andar mais lentamente

dar passos mais largos

passar mais tempo na fase de "postura", quando o pé deixa o chão

levar mais tempo para concluir cada passo

As pessoas com autismo apresentam muito mais variabilidade pessoal no comprimento e na velocidade de suas passadas, bem como na velocidade da caminhada.

As diferenças na marcha também tendem a ocorrer junto com outras diferenças motoras, como problemas de equilíbrio, coordenação, estabilidade postural e caligrafia. As pessoas autistas podem precisar de apoio para essas outras habilidades motoras.

O que causa as diferenças na marcha?

Elas se devem, em grande parte, a diferenças no desenvolvimento do cérebro, especificamente em áreas conhecidas como gânglios basais e cerebelo.

Os gânglios basais são amplamente responsáveis pela sequência de movimentos, inclusive por meio da mudança de postura. Isso garante que a marcha pareça algo feito sem esforço, suave e automática.

O cerebelo então usa informações visuais e proprioceptivas (para sentir a posição e o movimento do corpo) para ajustar e cronometrar os movimentos para manter a estabilidade postural. Ele garante que o movimento seja controlado e coordenado.

As diferenças de desenvolvimento nessas regiões cerebrais relacionam-se à aparência das áreas (sua estrutura), como elas funcionam (sua função e ativação) e como elas "falam" com outras áreas do cérebro (suas conexões).

Embora alguns pesquisadores tenham sugerido que a marcha autista ocorre devido ao atraso no desenvolvimento, sabemos agora que as diferenças de marcha persistem ao longo da vida. Algumas diferenças de fato se tornam mais claras com a idade.

Além das diferenças baseadas no cérebro, a marcha autista também está associada a fatores como as capacidades motoras, de linguagem e cognitivas mais amplas da pessoa.

Pessoas com necessidades de apoio mais complexas podem apresentar diferenças motoras ou de marcha mais acentuadas, além de dificuldades cognitivas e de linguagem.

A desregulação motora pode indicar sobrecarga sensorial ou cognitiva e ser um indicador útil de que a pessoa pode se beneficiar de apoio extra ou de uma pausa.

Como isso é gerenciado?

Nem todas as diferenças precisam ser tratadas. Em vez disso, os médicos adotam uma abordagem individualizada e baseada em objetivos.

Algumas pessoas autistas podem ter diferenças sutis de marcha que são observadas durante os testes. Mas se essas diferenças não afetarem a capacidade da pessoa de participar da vida cotidiana, elas não precisam de apoio.

É provável que uma pessoa autista se beneficie do apoio para diferenças de marcha se elas tiverem um impacto funcional em sua vida diária. Isso pode incluir:

maior risco de quedas ou quedas frequentes

dificuldade em participar das atividades físicas de que gostam

consequências físicas, como tensão nos músculos de Aquiles e da panturrilha, ou dor associada em outras áreas, como nos pés ou nas costas

Algumas crianças também podem se beneficiar do apoio ao desenvolvimento de habilidades motoras. No entanto, isso não precisa ocorrer em uma clínica.

Como as crianças passam grande parte de seu tempo na escola, os programas que integram oportunidades de movimento durante todo o dia escolar permitem que as crianças autistas desenvolvam habilidades motoras fora da clínica e com seus colegas. Desenvolvemos o Joy of Moving Program in Australia, por exemplo, que faz com que os alunos se movimentem na sala de aula.

Nossos estudos de intervenção com base na comunidade mostram que as habilidades de movimento de crianças autistas podem melhorar depois de participarem de intervenções com base na comunidade, como esportes ou dança.

Os modelos de apoio com base na comunidade permitem que as crianças autistas tenham controle sobre a forma como se movimentam, em vez de verem as diferentes formas de movimento como um problema a ser resolvido.

Para onde ir a partir daqui?

Embora tenhamos aprendido muito sobre a marcha autista em um nível amplo, os pesquisadores e clínicos ainda estão buscando uma melhor compreensão de por que e quando ocorre a variabilidade individual.

Também ainda estamos determinando a melhor forma de apoiar os estilos de movimento individuais, inclusive entre as crianças à medida que se desenvolvem.

Entretanto, há evidências crescentes de que a atividade física melhora as habilidades sociais e a regulação comportamental em crianças pré-escolares com autismo.

Portanto, é encorajador que os estados e territórios estejam avançando em direção a mais apoios fundamentais baseados na comunidade para crianças autistas e seus pares, à medida que os governos desenvolvem apoios fora do National Disability Insurance Scheme (NDIS), da Austrália.

Os autores agradecem ao falecido Professor Emérito John Bradshaw por sua contribuição inicial para este artigo.

*Nicole Rinehart, professor de psicologia clínica, diretor do Programa de Neurodesenvolvimento, Escola de Ciências Psicológicas, Faculdade de Medicina, Enfermagem e Ciências da Saúde, Monash University; Chloe Emonson, pesquisadora da Escola de Ciências Psicológicas, Monash University e Ebony Renee Lindor, pesquisador sênior e neuropsicólogo clínico sênior, Monash University

Este artigo é republiucado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original aqui.