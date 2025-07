A vida mudou após os 60 anos? Como superar a tristeza e a ansiedade

A dor emocional não é "natural da idade". É sofrimento real e precisa de cuidado, empatia e tratamento.

Sinais de quando procurar ajuda

A saúde mental na terceira idade merece atenção como qualquer outro aspecto da saúde física. Muitas vezes, a tristeza persistente, o desânimo ou as alterações no comportamento são tratadas com indiferença, como se fossem parte do envelhecimento. Mas não são.

Entre os transtornos mais diagnosticados entre idosos estão a ansiedade, a depressão, a dependência química, a esquizofrenia e os transtornos alimentares.

Sinais como perda de apetite, insônia, isolamento social, falta de concentração, irritabilidade, negativismo prolongado ou apatia para realizar tarefas antes prazerosas merecem atenção. E se houver fala sobre suicídio, é necessário procurar ajuda médica imediatamente.

Psicólogos, psiquiatras, geriatras, assistentes sociais e cuidadores formam uma rede de apoio que ajuda o idoso a reencontrar o equilíbrio emocional, o sentido e a dignidade.