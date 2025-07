Ela perdeu ponta do polegar após fazer as unhas: 'Dor insuportável'

"No dia seguinte, ela me procurou e estava com a infecção bem ativa e alastrada", afirma o médico. Era preciso debridar novamente, e também amostras foram coletadas para identificar a infecção, que era bacteriana.

Com antibiótico mais potente para controlar o quadro e tentar evitar a perda do dedo, Marise teve melhora, mas perdeu a ponta do polegar, que necrosou. Faleiro fez a terceira cirurgia para reconstruir essa parte do dedo, usando parte da pele do pé da paciente. O objetivo era manter o comprimento, a função e o apoio da unha.

"É uma cirurgia de alta complexidade, em que a gente faz um autotransplante. Faz a ligação de nervos e vasos para manter a textura da pele", explica o médico. Depois, a quarta cirurgia de retoque melhorou o contorno do dedo.

Novo procedimento

O dano deixou o dedo de Marise rígido, então ela aguarda para fazer a quinta cirurgia para melhorar a função e a mobilidade do membro, que não foi totalmente recuperada após 70 sessões de fisioterapia. Outras sessões serão feitas depois do novo procedimento.