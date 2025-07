Frio não é desculpa: 8 exercícios para modelar o corpo em casa

Versão mais intensa da clássica flexão.

Fique em posição de flexão de braços, com as mãos afastadas em uma largura um pouco maior do que a entre os ombros. Flexione os cotovelos e desça o corpo devagar, até o peito encostar no chão. Erga as mãos e os pés e dê uma breve pausa. Retorne para a posição inicial.

7 - Salto patinador

Salto patinador treina o equilíbrio Imagem: Reprodução

Explosão e equilíbrio num só movimento.

Fique em pé com as pernas afastadas na largura do quadril. Dê um salto para a esquerda e fique apoiado apenas na perna de mesmo lado. Simultaneamente, leve os braços para o lado esquerdo. Agora, salte para o lado direito, apoiando-se somente na perna de mesmo lado e movendo os braços.