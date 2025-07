Exótica e nutritiva, esta fruta ajuda na prevenção da infecção urinária

Eles são responsáveis por impedir a ligação bacteriana às superfícies celulares, bloqueando a invasão de agentes patogênicos, como E. coli e Pseudomonas aeruginosa, os micro-organismos que mais causam infecções no trato urinário, principalmente em mulheres.

Só que a história do cranberry vai muito além do trato urinário. Para quem busca um reforço funcional na dieta, o investimento pode valer a pena. Outros benefícios do cranberry incluem:

Saúde estomacal: As proantocianidinas dificultam que a Helicobacter pylori —bactéria associada a gastrite e úlceras— se fixe na parede do estômago.

Menos cáries: A fruta inibe a ação da Streptococcus mutans, bactéria envolvida na formação de placas e cáries. Uma ajuda natural para a saúde bucal.

Proteção cardiovascular: Rico em polifenois com ação anti-inflamatória, o cranberry pode ajudar a diminuir a pressão arterial, prevenir o acúmulo de plaquetas e reduzir o LDL, o colesterol ruim.

Retarda o envelhecimento: A alta dose de vitamina C combate os temidos radicais livres —moléculas que aceleram o envelhecimento celular.