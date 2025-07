Maratona 'consome' substância do cérebro, mas isso não é ruim como parece

Até dois dias antes da maratona

Um a dois dias depois da prova

Duas semanas após a prova

Dois meses após a prova

O foco do estudo foi a mielina, uma substância gordurosa que reveste as fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal. "A mielina funciona como uma espécie de 'capa protetora' dos neurônios, permitindo a condução rápida dos sinais elétricos no cérebro e no corpo", explica Natasha Consul Sgarioni, neurologista da Clínica Mantelli.

O que descobriram?

Os pesquisadores descobriram que, após a maratona, houve uma redução temporária na fração aquosa da mielina em áreas específicas do cérebro, especialmente aquelas envolvidas com o movimento e a regulação sensorial. Ou seja, os níveis dessa substância caíram de forma mensurável logo após o esforço extremo, algo que nunca havia sido demonstrado com tanta clareza em humanos.

Isso é motivo de preocupação?

A princípio, a perda de mielina pode soar alarmante, já que ela está relacionada ao bom funcionamento do cérebro. "O fato é que uma redução momentânea da mielina, como a observada no estudo, pode, teoricamente, levar a alterações leves e transitórias na coordenação motora, na memória ou na agilidade mental logo após a corrida", diz Natasha.