Epidemia da solidão: por que se sentir só faz tão mal à saúde quanto fumar?

Como dosar e se proteger da solidão

Lidar com a solidão exige uma abordagem multifatorial. Buscar momentos de introspecção e autoconhecimento, por meio de retiros, hábitos diários de reflexão ou pausas estratégicas, pode ser saudável, mas isso precisa estar equilibrado com a vida em sociedade.

O desafio é encontrar esse equilíbrio e reconhecer quando o isolamento deixou de ser escolha para se tornar sofrimento.

A conexão social precisa ser cultivada desde a infância, com o incentivo de pais e professores para que as crianças desenvolvam empatia, convivam com diferentes realidades e aprendam a valorizar os laços afetivos.

Já na vida adulta, programas de mentoria, psicoterapia, grupos de apoio e, em alguns casos, medicamentos, podem ajudar a melhorar as habilidades de socialização e enfrentar os obstáculos emocionais.

A OMS reforça que o combate à solidão deve ser prioridade de políticas públicas, com estratégias que envolvam educação, saúde, urbanismo e cultura. Porque, embora estejamos mais conectados do que nunca pelas redes sociais, o verdadeiro antídoto contra a solidão ainda é o encontro humano real, o afeto e a presença genuína.