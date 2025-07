Além da laranja: veja alimentos ricos em vitamina C e como turbinar consumo

Consumo ideal dos alimentos ricos em vitamina C

Cozinhar legumes na água pode ter uma perda importante de vitamina C, o que pode ser evitado ao cozinhá-los ao vapor Imagem: Getty Images

Ela é hidrossolúvel, por isso em alimentos preparados com cozimento ocorre perda da vitamina C. Essa perda depende do alimento e do tipo de aquecimento.

Por isso, os vegetais que necessitam cozimento não devem ter essa cocção por tempo prolongado, e com grande quantidade de água, pois a vitamina C passa para a água do cozimento, que normalmente será desprezada. A preferência é cozinhar no vapor, assar no forno ou refogar rapidamente com o mínimo de adição de água.

Como as fontes principais são as frutas, vale inclui-las ao cardápio diário porque podem ser ingeridas "in natura". Aliás, a dica é procurar ingerir o alimento rico em vitamina C o mais fresco possível, de preferência cortado no momento de consumo, pois o ácido ascórbico é inativado pela luz e pelo oxigênio. Por exemplo, em vez de preparar um suco de laranja e guardar na geladeira até a hora de servir, é melhor cortar a laranja e fazê-lo na hora de servir.

Suplemento de vitamina C: é preciso?