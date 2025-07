Misturar produtos de limpeza pode ser perigoso; veja o que nunca combinar

Na busca por uma faxina mais eficiente, muitas pessoas recorrem a receitas caseiras ou à combinação de diferentes produtos de limpeza. A internet, infelizmente, está cheia de dicas equivocadas que prometem reforçar a ação desinfetante ou eliminar cheiros mais rapidamente. No entanto, misturar produtos químicos sem conhecimento técnico é extremamente perigoso.

Desinfetantes, água sanitária, detergentes, álcool e vinagre são formulados a partir de substâncias específicas que, quando combinadas de forma errada, podem gerar reações tóxicas. Em vez de ampliar a eficácia, essas misturas colocam em risco a saúde de quem as utiliza. Queimaduras, intoxicação respiratória e até explosões podem ocorrer —e tudo isso dentro de casa. Por isso, a recomendação unânime dos especialistas é: jamais misture produtos de limpeza.

Combinações que devem ser evitadas

Um dos produtos mais usados no Brasil, a água sanitária, é um dos que mais oferece riscos quando misturado com outras substâncias. Seu princípio ativo, o hipoclorito de sódio, tem ação germicida potente, mas reage perigosamente com álcool, amoníaco e até vinagre.