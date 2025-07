Linhaça, chia, aveia e outras: quais são as farinhas mais saudáveis?

Entrar no corredor das farinhas no supermercado virou uma espécie de teste de resistência nutricional. São tantas opções —de grãos, sementes, frutas e até pseudocereais— que fica fácil se perder entre promessas de fibras, ômega 3, saciedade prolongada e receitas "fit".

Mas afinal, qual escolher? A resposta é: depende. Cada farinha tem suas vantagens —e suas indicações. Algumas se destacam no controle do colesterol, outras dão aquele empurrãozinho na digestão ou ajudam na dieta. Por isso a escolha depende do seu objetivo. Mas, de modo geral, o ideal é preferir as que são ricas em fibras, como as de chia, linhaça, centeio e as feitas com frutas.

A seguir, conheça sete tipos de farinhas e como elas podem ajudar a turbinar sua alimentação. E atenção: saudável não é sinônimo de "pode exagerar".