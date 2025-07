Cozinhar na ordem errada pode prejudicar sabor e nutrientes do prato

Na sequência, vêm os ingredientes mais resistentes: primeiro, carnes e raízes, depois, legumes firmes e grãos já hidratados. Eles precisam de tempo para amaciar, reter nuances gustativas e cozinhar por completo.

Já os mais frágeis (folhas, ovos, frutos do mar e ervas frescas) devem ser reservados para os momentos finais, quando o calor pode ser mais moderado. Assim, evita-se que fiquem crus, desmanchados, ressecados ou coagulem de forma abrupta.

Ovos e frutos do mar, em especial, pedem atenção redobrada: devem ser incorporados quando o restante dos ingredientes já estiver praticamente pronto. Fique de olho em sinais como mudança de cor e firmeza —eles indicam o ponto certo, garantindo textura agradável e melhor conservação dos nutrientes.

Mas vale ressaltar que nem tudo é regra fixa, há ingredientes que permitem certa liberdade criativa. O alho, por exemplo, pode entrar no começo, para agregar intensidade, ou no fim, para dar um toque mais suave. O tomate é igualmente versátil: funciona bem como base de molhos, pode entrar no meio do cozimento ou até aparecer cru no final, adicionando acidez e frescor ao prato.

Para seguir toda essa lógica sem atropelos, vale adotar o conceito de mise en place —expressão francesa que significa "colocar no lugar". Traduzindo: deixar tudo picado, medido e separado antes de acender o fogo. Assim, você evita improvisos, erros na ordem dos ingredientes e correria durante o preparo, garantindo um prato mais equilibrado em todos os sentidos.

Fontes: Cristina Lopes, nutricionista pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco); Érica Ferrari, supervisora de nutrição no Hospital Alvorada Moema (SP), da Rede Américas; e Silvana Alencar, nutricionista e professora do curso de nutrição da Faculdade Pitágoras, de Bacabal, no Maranhão.