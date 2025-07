Como queimar aquela gordura da barriga que é um perigo para a sua saúde

Embora seja uma fruta calórica, o alimento pode fazer parte de uma alimentação saudável, inclusive de quem quer perder peso. O abacate é rico em gorduras boas que ajudam a diminuir a inflamação no organismo, fitoesteróis e mais de 500 compostos fenólicos, substâncias químicas com ação antioxidante capazes de reduzir o colesterol e a gordura visceral.

4) Tenha um cardápio rico em proteína

Esse nutriente estimula a liberação do peptídeo YY, um hormônio que atua no trato digestivo promovendo saciedade. Ele também já se mostrou eficaz no desenvolvimento muscular, o que leva ao aumento do metabolismo. Além disso, pesquisas revelaram que a turma que mantém uma dieta mais recheada de fontes de proteína, como carnes, ovos e laticínios, tem menos gordura na região da cintura.

5) Pratique HIIT (treino intervalado de alta intensidade)

Cientistas da Universidade Laval (Canadá) identificaram que pessoas que praticaram o treino intervalado de alta intensidade por 15 semanas perderam mais gordura corporal — e, consequentemente, mais gordura visceral — do que o grupo que praticou um programa de exercícios de resistência (musculação) por 20 semanas. Além disso, uma revisão de estudos realizada por pesquisadores da UFG (Universidade Federal de Goiás) mostra que o HIIT "queima" 93% mais gordura por minuto do que um treino moderado e contínuo.

Por que a gordura visceral faz mal?

As células de gorduras geram inflamação no organismo, interferem na regulação de hormônios, na absorção de nutrientes, no nível de colesterol e até na fertilidade. O acúmulo de tecido adiposo na região da barriga também está ligado diretamente ao aumento do risco de doenças cardiovasculares (como infarto e AVC), hipertensão, síndrome metabólica, esteatose hepática (gordura no fígado) e diabetes tipo 2.