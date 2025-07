Café proteico: mistura que virou febre nas academias exige moderação

Famoso principalmente entre os praticantes de atividades físicas, o café proteico nada mais é do que a mistura do nosso cafezinho do dia a dia com proteína (geralmente o whey protein). A promessa? Energia de sobra para o treino, maior saciedade, músculos recuperados e metabolismo em alta.

Mas será que esse combo turbinado realmente multiplica os efeitos? A resposta curta é: não exatamente.

O café proteico reúne, sim, duas substâncias potentes, mas seus benefícios continuam os mesmos se consumidos separadamente. Ou seja: a união não cria superpoderes nutricionais. O que ela oferece é praticidade.