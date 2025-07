Atividade física não tem idade: o que idosos ganham ao se exercitar?

Planejamento, acompanhamento e propósito

Praticar exercícios com frequência na terceira idade não é uma questão de vaidade, mas de longevidade com qualidade. Isso envolve uma série de fatores: check-ups regulares, ajustes na dieta, hidratação, descanso, suplementação e atividades diversificadas, como natação, dança, caminhada, musculação e alongamento. O importante é respeitar as particularidades do corpo e manter a constância.

Homens e mulheres se beneficiam igualmente da prática, embora os homens possam apresentar ligeira vantagem muscular por causa da testosterona. Isso não significa que as mulheres tenham desempenho inferior, apenas que o caminho pode ser diferente, e igualmente eficaz.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda pelo menos 150 minutos semanais de exercícios moderados (como caminhadas rápidas). Para modalidades mais vigorosas, 75 minutos por semana já podem ser suficientes. O segredo está em começar devagar, observar os sinais do corpo e avançar com orientação.

*Com informações de reportagens publicadas em 25/03/2022 e 09/08/2024