'Mapa' do Alzheimer identifica os 4 principais caminhos da demência

No total, foram avaliadas 6.794 trajetórias únicas de progressão da doença em 5.762 pacientes. Os pesquisadores empregaram métodos como dynamic time warping, agrupamento por similaridade e análise de redes para entender como os diagnósticos se encadeavam ao longo do tempo. Os resultados mostraram que essas sequências são melhores preditores da doença do que fatores isolados, como diabetes, histórico familiar ou idade avançada.

Saúde mental no desenvolvimento do Alzheimer

Segundo o neurologista Fabricio Rosa De Sá, já são 14 os fatores de risco identificáveis para o desenvolvimento do Alzheimer. Entre eles, destaca-se a importância de uma dieta balanceada, atividade física regular, controle de condições metabólicas e manutenção de conexões sociais.

"A saúde mental, em especial, é uma das áreas mais preocupantes. Cerca de 40% dos idosos com quadros depressivos tendem a evoluir com piora cognitiva", afirma o médico, que atende na clínica AmorSaúde em Anápolis (GO), rede parceira do Cartão de Todos.

Ele explica que transtornos mentais como a depressão não apenas aumentam o risco da doença, mas também dificultam a adoção de hábitos saudáveis que poderiam ajudar na prevenção.

O médico também ressalta que exames como o PET com acúmulo de beta-amiloide, níveis elevados de proteína tau no líquor e sinais de atrofia do hipocampo em ressonâncias indicam que a doença já está em curso. "Essas alterações mostram que há uma cadeia de eventos causando dano progressivo ao cérebro, o que costuma estar associado a piores prognósticos."