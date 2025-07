Treino após os 50 anos: 6 erros para evitar e emagrecer com saúde

Caminhada, bicicleta, natação e hidroginástica são ótimos exercícios para o coração. Reduzem o risco de hipertensão, infarto, AVC e diabetes. Mas não bastam.

Musculação, treino funcional, exercícios com elástico ou até com o peso do próprio corpo (flexão de braços, barra fixa, agachamento etc.) são fundamentais para manter a massa muscular e a força —bens preciosos quando o corpo começa a envelhecer.

Um estudo da Universidade de Indiana, nos EUA, mostrou que o treino resistido melhora o desempenho em tarefas do dia a dia: subir escadas, levantar rápido da cadeira, carregar peso. E tem mais:

Melhora a sensibilidade à insulina e ajuda no controle da glicemia (nível de açúcar no sangue), diminuindo o risco de diabetes;

Fortalece os ossos, prevenindo osteoporose;

Aumenta o metabolismo em repouso, elevando o gasto calórico;