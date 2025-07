O corpo sussura: como, em silêncio, a ioga ensina a ouvir a si mesmo

A prática é suave, mas intensa, e os benefícios estão comprovados por estudos: melhora da memória, redução do estresse e menor risco de doenças cardíacas, entre outros.

Mais do que resultados físicos, a ioga ensina a desacelerar o pensamento e ouvir os sinais do corpo —aqueles que geralmente ignoramos.

Segundo a guru Gurumayi Chidvilasananda, "não nos alimentamos só do que comemos. Precisamos vigiar tudo o que colocamos para dentro, o que vemos e o que ouvimos." Nesse sentido, a ioga é um convite a filtrar estímulos e cultivar o silêncio como parte da cura.

Silêncio tem potencial transformador

Em tempos barulhentos (não só de sons, mas de informações, expectativas e exigências), o silêncio se torna um bem escasso e essencial. Não é à toa que tantas pessoas se sentem exaustas, mesmo sem compreenderem exatamente o por quê.

O problema não está na tecnologia em si, mas no uso que fazemos dela: pulamos de uma tarefa para outra, consumimos conteúdos em excesso e evitamos as pausas. Mas, como ensina o escritor indiano Sadhguru, "o silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência". Ele é a ponte entre a vida automática e a vida com significado.