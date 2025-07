Pessoas manipuladoras: como identificar e se proteger do gaslighting

Você já sentiu uma sensação estranha, de dúvida ou confusão, após uma conversa? Ou já ouviu frases como "está delirando?" ou "deixa de tanto drama" em meio a uma discussão? Se a resposta for sim, talvez esteja enfrentando uma forma sutil, mas poderosa, de manipulação psicológica: o gaslighting.

Esse termo, popularizado pelo filme "À Meia-Luz" (1944), descreve quando uma pessoa (geralmente um parceiro íntimo) distorce fatos, omite informações e mente com o objetivo de fazer com que a outra duvide da própria memória, percepção e sanidade. É uma forma de violência emocional que mina, aos poucos, a autoconfiança da vítima.

O gaslighting começa devagar, com comentários que parecem banais, mas que, ao longo do tempo, fazem com que a vítima: