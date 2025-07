Manchas vermelhas na pele: conheça 11 causas comuns e quando é grave

Qualquer mancha na pele necessita de atenção, principalmente se forem lesões com relevo, translúcidas; avermelhadas, acastanhadas etc. As com crosta e que sangram devem ser investigadas com mais detalhes ainda, principalmente se as feridas não cicatrizarem em quatro semanas.

Como tratar: em caso de suspeita de câncer, é indispensável procurar um profissional que vai fazer o diagnóstico corretamente e dar início ao tratamento correto.

10 - Brotoeja

Brotoeja Imagem: Getty Images/iStockphoto

Conhecida como dermatite de calor, é inflamatória e aguda, relacionada à obstrução da eliminação do suor. As manchas vermelhas aparecem nas axilas, no tronco, pescoço, e nas dobras de pele, causando muita ardência e coceira. Acomete principalmente bebês.

Como tratar: apesar de desaparecer sozinha, a brotoeja costuma ser tratada com pastas d'água para aliviar os pruridos e a sensação de queimação, além de compressas frias.