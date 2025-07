Como é um cocô saudável? Aparência das fezes pode ser 'termômetro' da saúde

Pode não ser algo muito agradável, mas observar as próprias fezes é como "ver um termômetro da nossa saúde", defende a nutricionista Michele Lucas, que participou do novo episódio do Conexão VivaBem, com Flávia Alessandra, no Canal UOL.

A aparência do cocô pode revelar desde desequilíbrios na alimentação até sinais de intolerâncias, inflamações ou até questões relacionadas à saúde mental.