'Fiquei meses sem parte do meu crânio': ela conta como sobreviveu após AVC

Danielle foi socorrida com rapidez e levada a um hospital, onde recebeu o diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado pelo rompimento de um aneurisma que ela desconhecia, devido a uma má formação em uma artéria.

A gravidade do quadro exigiu uma cirurgia de emergência, em que parte de seu crânio foi removida para conter o inchaço no cérebro. "A sorte é que, por ser uma prova, havia uma ambulância por perto. Isso contribuiu muito para o sucesso do meu resgate."

Ela permaneceu 30 dias internada, inicialmente completamente imóvel. Seu lado direito estava paralisado, e as previsões médicas não eram animadoras: dois anos de recuperação e apenas 2% de chance de escapar sem sequelas.

Mas Danielle contrariou as estatísticas. "Em 15 dias, eu já tinha voltado com meus movimentos. Claro, com ajuda da fisioterapia, tudo com muita cautela", conta.

"Fiquei 4 meses sem [parte] do crânio", resume ela. O tempo foi necessário até o inchaço do cérebro diminuir, e a rotina foi de cuidados extremos e dores constantes.

"Começava o dia e, quando eram umas 5 horas da tarde, já estava bem fundo onde estava sem crânio e muita dor de cabeça", relata. Ao fim desse período, recebeu uma prótese e seguiu reabilitando corpo e mente. Atualmente ela vive sem sequelas do ocorrido, apenas com algumas cicatrizes no couro cabeludo.