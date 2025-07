Eleve a autoestima: esses 10 hábitos diários vão aumentar seu amor-próprio

Um estudo conduzido pela Universidade Aberta de Amsterdã mostrou que pessoas com autoestima fragilizada sentem-se mais vulneráveis nas relações amorosas, têm dificuldade em confiar no afeto do parceiro e acabam se arrependendo até de pequenos sacrifícios feitos em nome do relacionamento —o que só reforça o ciclo de frustração e estresse.

Mas se autoestima é construída ao longo dos anos, é possível fortalecê-la em qualquer momento da vida. A seguir, listamos dez estratégias práticas e embasadas para começar essa construção.

Imagem: iStock

1. Veja-se com mais generosidade

Tentar enxergar suas qualidades de forma mais ampla é um exercício poderoso. Que tal fazer uma lista com 20 coisas de que você gosta em si? E atenção: exclua da lista as habilidades de trabalho. Foque em aspectos que te tornam único como pessoa —sua criatividade, seu senso de humor, sua empatia, sua forma de escutar os outros.

2. Foque nos seus objetivos - não nos dos outros