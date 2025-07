'Sabor chocolate' não é chocolate: o que você realmente está comendo?

A própria Abia alerta que não é permitida, nesses casos, a exibição de imagens do ingrediente que caracteriza o sabor, como pedaços de chocolate. Além disso, de acordo com o Decreto-Lei, a expressão deve ser acompanhada da frase "contém aromatizante", se contiver essências naturais, ou "aromatizado artificialmente" quando for usado aroma artificial.

"A Abia orienta que todas as empresas associadas sigam rigorosamente as normas de rotulagem e assegurem que as informações prestadas ao consumidor sejam claras, corretas e transparentes", diz em nota.

No entanto, Brito chama atenção para que o consumidor também avalie a lista de ingredientes, que está em ordem decrescente (os primeiros conteúdos estão sempre em maior quantidade). Se começar com açúcar, gordura vegetal e aromatizante de chocolate, é bem provável que você esteja diante de um produto que só lembra chocolate.

"Produtos com chocolate verdadeiro devem trazer manteiga de cacau, massa de cacau ou cacau em pó logo nos primeiros ingredientes", ressalta o nutricionista, que sugere como uma importante melhoria se as embalagens estampassem com destaque o termo "sabor chocolate", além de indicar o percentual de cacau de forma clara. A Anvisa ressalta ainda em nota que não é autorizado o uso de aroma de cacau ou chocolate no produto denominado de chocolate.

O que leva uma indústria a abrir mão do cacau?

A resposta da Abia para a questão é pragmática: custos do insumo, preferências de mercado, atendimento a nichos específicos de consumo e poder de compra do consumidor. "Cada companhia define seu portfólio com base nesses fatores, buscando equilibrar qualidade, competitividade e viabilidade econômica", justifica.