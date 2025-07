Já fez o check-up do ano? Quais exames são indicados para cada faixa etária

Também é necessário verificar se as vacinas específicas para idosos, como gripe, pneumococo e herpes-zóster, estão em dia.

Imagem: Getty Images

Quais outros fatores influenciam?

Além da idade, outros fatores devem ser levados em consideração na hora de fazer um exame. A região onde mora, hábitos de vida, profissão, doenças preexistentes e história familiar são indicativos levados em consideração pelo médico na hora de indicar um exame.

Nara Lins, professora de clínica médica da Faculdade de Medicina da UFPA (Universidade Federal do Pará) e do CESUPA (Centro Universitário do Pará), explica que os médicos trabalham com probabilidade, ou seja, cada informação coletada, seja por história clínica ou por dados de exames, é somada para gerar a probabilidade de um determinado diagnóstico. "Se eu não guio essa investigação de maneira adequada, a gente não chega na probabilidade correta e pode levar o paciente a fazer coisas que ele não precisaria", diz.

A médica também enfatiza que exames complementares devem ser solicitados para confirmar ou descartar uma hipótese diagnóstica ou investigar o risco de alguma doença após uma conversa com o médico. "Médico que pede exame demais não sabe o que está procurando."