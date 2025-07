Depressão não é tristeza passageira: quais os sinais da doença e como agir

Ela pode até se parecer com o luto, mas não vai embora com o tempo. É como se a dor emocional, que deveria diminuir, simplesmente travasse o cérebro em um ciclo de desesperança. Como escreveu o jornalista norte-americano Andrew Solomon, em seu livro "O Demônio do Meio-Dia", o oposto da depressão não é felicidade, mas vitalidade.

Imagem: iStock

Os sinais do colapso

Diferentemente do diabetes, por exemplo, a depressão não aparece em exames. O diagnóstico é feito com base nos relatos do paciente, sua história clínica e sinais observados por profissionais de saúde. E o corpo todo sente o impacto.

Eles podem variar de acordo com fatores como a gravidade e a presença de condições associadas, como ansiedade, sintomas obsessivos ou psicóticos.

Entre os comportamentais, estão: