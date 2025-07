Ansiedade bate toda segunda-feira? A 'segundite' pode prejudicar seu corpo

A desregulação está envolvida na ligação entre ansiedade e estresse a doenças cardiovasculares. O excesso de cortisol pode levar ao aumento da pressão arterial e da glicemia, à obesidade, resistência à insulina e comprometer o sistema imunológico.

O efeito da segunda-feira não se limita só a quem trabalha. Esperava-se que a desregulação do eixo HPA diminuísse conforme as pessoas se aposentassem, parassem de trabalhar e sentissem uma diminuição na ansiedade e no estresse relacionados ao início da semana de trabalho. Mas os pesquisadores não encontraram evidências de que o efeito da segunda-feira tenha sido maior entre os que estavam trabalhando do que entre os que não estavam.

Como o estudo foi feito

A pesquisa entrevistou 3.511 pessoas da Inglaterra com 50 anos de idade ou mais. Elas eram participantes do Estudo Longitudinal Inglês do Envelhecimento (2012-2013) e tiveram de responder à pergunta: "No geral, quão ansioso você se sentiu ontem?", indicando qual dia da semana era "ontem".

Níveis de cortisol foram analisados a partir de amostras de cabelo. De um a dois meses após a entrevista, profissionais visitaram os participantes para coletar cerca de dois a três centímetros de cabelo. O material foi enviado a um laboratório para análise dos hormônios. Os pesquisadores controlaram variáveis que poderiam interferir nos resultados, como sexo, idade, nível de escolaridade, etnia, tabagismo, número de medicamentos, cor do cabelo, se o cabelo foi tingido ou tratado quimicamente e a estação do ano.

Estudo tem limitações. As principais são a natureza observacional dos dados e a falta de medições repetidas da atividade do eixo HPA. Outros fatores não considerados no estudo também dificultam concluir que sentimentos de ansiedade às segundas-feiras causam produção excessiva de hormônios ligados ao estresse. Além disso, o comprimento da amostra de cabelo variou, o que significa que o tempo de acúmulo de hormônios no material não foi o mesmo para todos os participantes.