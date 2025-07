Mito da purificação: por que não precisamos lavar o arroz antes de cozinhar

O tal "pó branco" que se solta na água é, na verdade, resíduo do polimento do arroz, uma etapa que remove a casca e deixa o grão com aquele aspecto lisinho e alvo. O pó é basicamente amido do próprio arroz —e não um sinal de contaminação.

Além disso, quando ele passa pelo processo de polimento, já é higienizado. Fora isso, o arroz cru não é um ambiente propício para a instalação e proliferação de bactérias, e, de toda forma, lavar em água corrente não as eliminariam de maneira eficaz.

Em outras palavras, lavar o arroz não é uma limpeza mágica. E o calor do cozimento, sim, é o que realmente mata qualquer micro-organismo nocivo.

Lavar pode até atrapalhar

Além de não trazer vantagens claras, lavar o arroz branco pode ter efeitos negativos. Como o grão polido já perdeu a casca que o protegia, ele fica mais vulnerável à perda de nutrientes.

Ao lavar ou deixar de molho, parte das vitaminas do complexo B, além de minerais como ferro, fósforo, magnésio e potássio, pode ir embora junto com a água do enxágue. É como jogar fora o pouco que restou de nutrientes após o processo de industrialização.