'Meu corpo vazava linfa para abdome e pulmão e cheguei a pesar 34 kg'

"Em 2014, fiz uma cirurgia de endometriose e identificaram uma má formação no meu sistema linfático [linfangioma]. O médico me orientou a procurar um especialista na área e um hospital com uma estrutura maior para tratar o problema, mas como não tive nenhum sintoma acabei não buscando ajuda.

Em 2019, tive um inchaço no abdome, fiquei com a barriga de uma grávida de três meses. Fui ao pronto-socorro, o médico fez uma punção e constatou o vazamento interno de um líquido chamado linfa no meu abdome.

Era como se tivesse um cano aberto dentro da minha barriga vazando linfa. O médico explicou que a linfa é um líquido rico em proteínas e anticorpos que circula pelo sistema linfático e é vital para a manutenção da vida.

Nessa época me consultei com alguns cirurgiões vasculares, mas alguns diziam que nunca tinham visto isso e outros diziam que não havia remédio, tratamento, e que a solução era drenar o líquido sempre que minha barriga inchasse.

No começo fazia as punções a cada seis meses —saíam cerca de 5 litros da barriga—, mas com o tempo o vazamento da linfa me causou outros problemas de saúde. Sentia desconforto abdominal, barriga pesada, cansaço, fraqueza extrema, tinha dificuldade para respirar, não conseguia comer direito devido à pressão do líquido no meu estômago, passava a maior parte do tempo deitada.