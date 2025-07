Detalhe ignorado: a forma de respirar realmente importa nos treinos?

Quando pensamos em exercício físico, geralmente focamos na carga, na postura ou na quantidade de repetições. Mas existe uma parte importante que costuma passar despercebida: a respiração. Respirar corretamente durante o treino não apenas melhora a oxigenação dos músculos e reduz a fadiga, como também contribui para o ritmo, a execução dos movimentos e até o foco mental.

A lógica é simples: ao inspirar, você envia oxigênio aos músculos, que o usam para produzir energia. Em troca, o corpo elimina gás carbônico. Quanto mais eficiente for esse processo, melhor será sua performance —tanto em atividades de força quanto aeróbicas. Por isso, com o tempo e a evolução no treino, é fundamental ajustar a respiração: inspire durante a fase de retorno e expire no momento de esforço (como ao levantar um peso, por exemplo). Isso favorece a estabilidade do tronco e o controle da carga.

Além disso, sempre que possível, respire pelo nariz e expire pela boca —o nariz filtra, aquece e umidifica o ar. Mas, durante exercícios intensos, a respiração pela boca também é válida —e inevitável. O mais importante é manter a entrada de ar fluindo, sem prender a respiração.