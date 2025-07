Comeu e a barriga inchou? Veja cinco hábitos que podem sabotar sua digestão

2. Pular refeições

Roberta Chaves Araújo, professora do Departamento de Clínica Médica da FMRP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto) da USP, aponta que pular refeições é outro hábito que sabota o sistema digestivo das pessoas.

"A irregularidade nos horários das refeições, especialmente o não consumo diário de café da manhã ou almoço, pode prejudicar o ritmo intestinal e está associada ao maior risco de distensão abdominal (sensação de inchaço ou aumento de volume na região do abdome)", diz Araújo.

Pular refeições também pode fazer com que a pessoa chegue à próxima refeição com muita fome e coma em excesso. "O recomendado é fazer as refeições com intervalos regulares e com uma dieta bem balanceada", aconselha Constant.

3. Exercitar-se logo depois de comer

Araújo explica que realizar atividades físicas intensas imediatamente após comer pode retardar o esvaziamento gástrico e aumentar o desconforto abdominal. "Porém, caminhadas leves podem ser benéficas para a motilidade gastrointestinal (movimentos que o sistema digestivo faz para empurrar os alimentos ao longo do trato digestivo)."