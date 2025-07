Chá para garganta inflamada: 8 receitas simples e como fazer

Benefícios: O abacaxi possui uma enzima chamada bromelina, que possui propriedades anti-inflamatórias, ajudando na garganta inflamada e aliviando seus desconfortos e irritação. E for aliado ao mel, ele pode ajudar com suas propriedades antibacterianas e efeito calmante.

Como fazer: Corte alguns pedaços de abacaxi fresco em cubos pequenos, principalmente o miolo do abacaxi. Coloque-os para ferver junto com 300 ml de água por cerca de 5 a 7 minutos. Esse tempo de decocção irá auxiliar na extração dos componentes do abacaxi. Coe e adicione uma colher de chá de mel. Misture bem até dissolver e beba enquanto ainda estiver morno.

6. Chá de sálvia

Sálvia Imagem: Reprodução/The Spruce

Benefícios: A sálvia possui compostos bioativos, como o ácido rosmarínico, que apresenta atividade antimicrobiana. Além disso, contém substâncias com propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a reduzir a inflamação na garganta e aliviar a dor. A sálvia também tem propriedades adstringentes, podendo contribuir na recuperação da inflamação da garganta, aliviando a sensação de irritação e coceira.

Como fazer: Ferva uma xícara de água (250ml). Desligue o fogo e adicione uma colher de sopa de folhas secas de sálvia. Deixe em infusão por cerca de 7 a 10 minutos. Coe e adicione uma pitada de sal. Faça gargarejo com o chá morno, tomando cuidado para não engolir!