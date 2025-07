'Sharenting': como compartilhamento nas redes sociais pode afetar crianças

Esses impactos foram organizados em quatro eixos: privacidade e segurança digital; implicações psicológicas e culturais; dinâmicas sociais e familiares; e resposta societal e legal. A privacidade, segundo o estudo, está sob ameaça desde o nascimento. O compartilhamento de dados como data de nascimento e até condições médicas cria uma identidade digital que pode perdurar para sempre, mesmo que os pais se arrependam e apaguem o conteúdo.

De acordo com o sociólogo Lucas França Garcia, que orientou o estudo, o interesse pelo tema surgiu a partir de discussões em sala de aula. “Decidimos estudar, por meio de uma revisão de literatura, esse fenômeno já conhecido como sharenting e oversharenting. A ideia é conscientizar e contribuir com a prevenção e compreensão da temática no contexto nacional”, relata Garcia à Agência Einstein.

Impactos na saúde mental

Já é comum crianças e adolescentes relatarem constrangimento e desconforto com postagens feitas por seus pais. “Os sentimentos de frustração e vergonha, aliados à frequente percepção de incapacidade quanto à mudança do cenário em questão, são extremamente presentes entre crianças e adolescentes. A autoestima é impactada pela publicação de fotos e eventos considerados negativos para essas crianças, o que pode repercutir em bullying e constrangimento”, comenta Sophia Ivantes Rodrigues, estudante de psicologia e autora do estudo. “Além disso, a exposição precoce cria uma identidade online que nem sempre corresponde ao que a criança realmente é ou deseja ser”, complementa o orientador.

A psicóloga Ana Lúcia Karasin, do Espaço Einstein de Saúde Mental, do Einstein Hospital Israelita, também observa a complexidade dos efeitos emocionais a longo prazo do sharenting sobre os pequenos. “A exposição digital precoce, mesmo quando bem-intencionada, pode interferir diretamente na construção da identidade, no senso de privacidade e na percepção de segurança emocional dos filhos. Quando essa exposição envolve conteúdos íntimos, os impactos tendem a ser ainda mais significativos, especialmente na adolescência”, alerta.

Para a psicóloga Bianca Batista Dalmaso, também do Einstein, o estudo mostra o contraste entre os benefícios percebidos pelos pais – como apoio emocional e validação – e os riscos muitas vezes invisíveis. “O compartilhamento excessivo da vida privada pode gerar impactos diretos e indiretos no desenvolvimento socioemocional. Pode atrapalhar a construção do conceito de si sem a interferência da opinião ou julgamento dos outros”, avalia Dalmaso.