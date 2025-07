Isabella Santoni relembra diagnóstico de endometriose: 'Fiquei deprimida'

No caso de Isabella, as células do endométrio estão fora do útero, na pelve e próximas a nervos. Antes do tratamento, ela chegava a tomar dois analgésicos por dia. No entanto, a atriz diz que não recebeu indicação para operar.

"Meu grande aprendizado com essa doença tem sido olhar pro meu corpo, ouvir e respeitar", comentou ela. "A gente é ensinada a aguentar".

Embora não seja possível prevenir a endometriose, algumas estratégias podem ajudar a reduzir o risco de desenvolvê-la ou de agravar os sintomas, como dieta saudável, exercícios regulares e gerenciamento do estresse.

Isabella contou que, hoje, consegue lidar bem com a endometriose, desde que evite alimentos que agravam os sintomas. No entanto, segundo Raibolt, mudanças no estilo de vida ajudam, mas não são suficientes para tratar a doença. "É mais seguro que façamos o tratamento específico, que é o hormonal, para que as células deixem de responder ao estrogênio", explicou ela.

Já a cirurgia é indicada apenas nos casos que não respondem bem ao tratamento medicamentoso e, quando bem indicada, a remoção completa dos focos da doença costuma trazer alívio significativo da dor.

