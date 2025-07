Sexo com drogas: entenda o fenômeno do 'chemsex' e os perigos envolvidos

Embora ainda faltem pesquisas para entender com mais profundidade esse comportamento, estudos recentes ajudam a dimensionar a prática. Uma meta-análise publicada em abril no periódico Healthcare aponta uma prevalência global de 12,66% na prática do chemsex, considerando diferentes países, gêneros e orientações sexuais. Um trabalho brasileiro publicado em março de 2024 na revista Public Health Nursing mostra que 19,42% dos homens homoafetivos (gays, bissexuais, pansexuais, entre outros) vivenciaram o sexo químico no país.

Já em 2007, o Ministério da Saúde reconhecia essa prática em um documento chamado Plano Nacional de Enfrentamento da Epidemia de Aids e das DST entre gays, HSH e travestis. "Possivelmente, o álcool seja a droga mais comumente empregada nestes contextos, mas tem sido relatado o uso de drogas recreativas (ecstasy, crystal, speed, ice, poppers, viagra) e de crack em alguns destes espaços. Nestes contextos, o fator de desinibição produzido pelo consumo de drogas pode estar ligado a um engajamento em práticas sexuais sem uso do preservativo", diz o texto.

Mas o interesse científico pelo tema cresceu especialmente a partir de 2019, impulsionado pelo uso crescente de aplicativos de encontros e pelos efeitos do isolamento social durante a pandemia de Covid-19. E também pelos riscos associados. "A prática pode favorecer o desenvolvimento de quadros psicológicos graves, aumentar a vulnerabilidade a infecções sexualmente transmissíveis e, sem conhecimento de estratégias de redução de danos, levar a um transtorno por uso de substâncias", aponta Marina Del Rei.

Motivações e riscos

Diversos fatores podem levar a essa prática. A começar pela própria ação das drogas: a cannabis, por exemplo, pode provocar uma sensação de dilatação do tempo, fazendo com que a experiência sexual pareça mais prolongada e intensa; já a inalação dos poppers aumenta a excitação e relaxa a musculatura, facilitando a penetração vaginal e anal.

Há ainda aspectos sociais. "Muitos LGBT+s convivem com a discriminação e a inferiorização da marginalização social desde pequenos. Na idade adulta, alguns podem tentar superar seus traumas a partir da busca por uma vida intensa e 'perfeita': ter o melhor corpo, as melhores companhias e o melhor sexo. Nesse processo, muitos acabam por se deparar com essas substâncias", observa o psiquiatra Saulo Vito Ciasca, do Einstein Hospital Israelita.