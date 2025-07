Por que Edu Guedes disse que teve 'sorte' ao descobrir câncer de pâncreas

O apresentador Edu Guedes, 51, afirmou que teve sorte de descobrir o câncer de pâncreas, após uma crise renal. Embora não seja um tumor tão frequente, ele costuma ser mais agressivo, já que muitas vezes não é diagnosticado no momento inicial da doença.

O que aconteceu

Edu Guedes foi hospitalizado há duas semanas devido a uma crise renal. "Eu tive de fazer uma cirurgia para retirar essa pedra. (...) E aí, posteriormente, os exames detectaram inúmeros cálculos nos dois rins, e um tumor de dois centímetros no pâncreas", contou ele no Instagram.