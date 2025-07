O que pode significar falar sempre sobre si mesmo, segundo a psicologia

Silenciar permite que lidemos com o vazio, com as perguntas difíceis e com a realidade do que somos quando ninguém está ouvindo. É nessa pausa que nasce o autoconhecimento, condição fundamental para relações mais empáticas, falas mais conscientes e uma vida com mais propósito.

Práticas simples como banhos conscientes, contemplar o céu, caminhar sem distrações, brincar com um pet ou silenciar as redes sociais por algumas horas já são formas de reaprender a estar em si mesmo. Quanto mais conforto você tiver com o silêncio, menor será a necessidade de preencher espaços com falas impulsivas, inclusive sobre si. Escutar também é uma forma de se expressar: é dizer ao outro que ele importa.

