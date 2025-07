'Injustiçado', este vegetal ajuda a combater envelhecimento precoce da pele

Apesar de ser nutritivo, barato e fácil de cultivar, o maxixe nem sempre é visto como uma opção para se colocar à mesa. O vegetal "injustiçado" é parecido com o quiabo e pode ficar "babento" se não for preparado corretamente, o que afasta alguns paladares.

Mas a imagem do maxixe vem mudando, especialmente com o resgate da culinária afetiva e regional. Pratos como maxixada nordestina e receitas veganas com maxixe têm ajudado a devolver o prestígio ao vegetal. O que é merecido, já que o alimento é repleto de nutrientes, como vitamina C, potássio, fibras e antioxidantes.

Por que incluir maxixe no seu cardápio?

O vegetal tem uma série de benefícios para a saúde. Alguns deles são: