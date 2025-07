Idosos também têm transtornos alimentares; causas vão de solidão a remédios

Reaparecimento de transtornos alimentares vividos em fases anteriores da vida, como na adolescência;

Ansiedade e estresse relacionados ao envelhecimento em uma sociedade que valoriza excessivamente a juventude, o que pode aumentar a pressão estética.

Fatores psicológicos têm grande influência no surgimento de transtornos alimentares em idosos. Em algumas situações, a alimentação passa a suprir carências emocionais, como na ansiedade, condição conhecida como hiperfagia psicogênica, em que a pessoa consome alimentos em excesso. Alguns quadros depressivos podem modificar de forma significativa a maneira como o idoso se alimenta. Eduardo Aratangy, psiquiatra e supervisor do Programa de Transtornos Alimentares do IPq ((Instituto de Psiquiatria) do HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP)

Sinais que merecem atenção

Alterações significativas no peso, seja perda ou ganho acentuado;