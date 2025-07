Como parar de tossir? 11 ações que ajudam a aliviar sintoma

Use umidificador e mantenha o ambiente arejado Utilize a vaporização Hidrate-se Tome banho Use remédios caseiros Alimentos que ajudam Fuja de alimentos que causam refluxo Evite álcool e tabagismo Faça gargarejo Lave o nariz com soro Mantenha a casa limpa

Leia mais abaixo sobre cada uma.

11 ações para acabar com a tosse

Use umidificador e mantenha o ambiente arejado

Quando o tempo está mais seco, em geral as partículas de poluição aumentam, e neste caso um umidificador pode ajudar a diminuir a tosse. Na tosse causada por estados gripais, manter o ambiente arejado auxilia na respiração adequada. No entanto, é necessário buscar ajuda especializada para descobrir a causa.

Utilize a vaporização

A vaporização, que ajuda a descongestionar as vias respiratórias, pode ser feita em casa, tanto com aparelho próprio como deixando a face em cima do vapor que sai de uma bacia com água morna.