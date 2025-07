Muito além de óculos: tudo o que o oftalmologista pode fazer pela sua saúde

Psiquiatra e psicólogo: muitas queixas visuais têm fundo emocional ou psicossomático, como visão embaçada por estresse ou fotofobia (sensibilidade exagerada à luz) em quadros de ansiedade.

Além desses profissionais, o oftalmo também pode trabalhar conjuntamente com infectologista, ginecologista-obstetra, ortopedista-traumatologista, oncologista, farmacêutico e nefrologista.

Fontes: Álvaro Dantas, médico pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e oftalmologista do Hospital Ícone da Visão (SP); Liliany Melo, oftalmologista do Hospital Cema (SP); e Robson Takeda, oftalmologista do centro médico e diagnóstico do HNipo (Hospital Nipo-Brasileiro).