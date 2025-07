O que acontece no seu cérebro quando você sente medo? Veja como lidar

Imagine a cena: um barulho estranho no escuro, uma sombra inesperada na parede, um palhaço sinistro na TV. O coração acelera, a respiração encurta e os pelos do braço se eriçam. Parabéns: você acabou de ativar um dos mecanismos mais antigos e eficientes do cérebro humano, o medo.

Essa emoção intensa, que já salvou nossos ancestrais de virar jantar de predadores, atua como um sistema de alarme interno. O objetivo é nos manter vivos, promovendo mais cautela e aprendizado sobre o que precisa ser evitado. Só que nem sempre o "bicho-papão" é real e, às vezes, o medo sai do controle.

A seguir, veja como o cérebro reage a situações assustadoras, por que algumas pessoas curtem esse sentimento e o que fazer quando ele começa a atrapalhar nosso dia a dia.