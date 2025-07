O que acontece com seu corpo (e shape) quando você fica um mês sem beber?

Ao interromper o consumo, o sono se torna mais profundo e reparador, o que se reflete em mais energia ao longo do dia. Além disso, sem o álcool, os níveis de serotonina e dopamina (neurotransmissores ligados ao prazer, motivação e humor) se estabilizam. Com isso, a pessoa tende a acordar mais disposta, com mais foco, clareza mental e menor sensação de cansaço ou apatia.

Impacto sobre metabolismo e nutrientes

Quem bebe regularmente pode sofrer com o armazenamento inadequado de várias vitaminas e minerais essenciais, o que acarreta deficiência contínua. "Isso pode resultar em uma série de problemas de saúde, incluindo doenças neurológicas, osteoporose, imunidade comprometida, problemas de visão e fadiga crônica", fala Gazoni.

Um mês sem beber permite que o corpo recupere esse equilíbrio. "O álcool interfere na absorção de vitaminas do complexo B, vitamina C e D, magnésio, zinco e ferro. Após cessar o consumo de álcool, especialmente quando combinado com uma alimentação equilibrada, os níveis desses micronutrientes começam a se normalizar", garante Pomini. Isso pode ser sentido por meio de uma imunidade mais forte e uma melhora da saúde geral.

Pele visivelmente mais bonita

Uma das mudanças mais perceptíveis para quem corta o álcool é a melhora na aparência da pele, já que a bebida é diurética, desidrata e aumenta a inflamação sistêmica. "Sem o álcool, melhora a circulação, a hidratação e a produção de colágeno. A pele fica com mais viço e menos olheiras", diz o endocrinologista Renato Zilli.. Também há redução da inflamação e das toxinas acumuladas, o que ajuda a amenizar vermelhidão, inchaços e até acne.