Lipedema tem tratamento: como cuidar e melhorar sua qualidade de vida

Nos casos mais avançados, a cirurgia pode ser necessária. Segundo o Consenso Americano de Tratamento de Lipedema, de 2021, a lipoaspiração específica é, até o momento, o único método capaz de remover as células de gordura doente e proporcionar melhora funcional e estética expressiva.

Alimentação e impacto emocional

A alimentação é uma das grandes aliadas no controle do lipedema. Mais do que cortar calorias, é importante seguir uma dieta anti-inflamatória e com baixo índice glicêmico, como a mediterrânea, rica em azeite de oliva, vegetais, grãos integrais, frutas, peixes e castanhas. Esse tipo de dieta ajuda a combater a resistência à insulina, diminuir a inflamação e reduzir a retenção de líquidos.

O uso de suplementos como colágeno, vitaminas A e C, além de probióticos, também pode fortalecer os tecidos e melhorar o funcionamento intestinal, desde que sob orientação médica.

E para completar, vale reduzir o consumo de alimentos industrializados e evitar bebidas alcoólicas.

Por fim, cuidar da saúde mental é fundamental. Muitas pacientes enfrentam o estigma social, frustração por não obter resultados com dietas e sofrimento com as alterações físicas causadas pela doença. Portanto, o suporte psicológico deve caminhar junto com os demais tratamentos.