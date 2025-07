Ele narra saga após suspeita de câncer no pâncreas: 'Vivo sem o estômago'

Retirada do estômago foi realmente necessária, na opinião do médico. Duarte explica que era necessário ressecar o estômago para retirar todas as células possivelmente cancerígenas no corpo do paciente. Afinal, não existiam indícios sobre a benignidade ou malignidade da massa até sua retirada.

"Eles conseguem viver uma vida normal", diz o médico sobre pacientes gastrectomizados (com a retirada parcial ou total do estômago). Ele explica que demora aproximadamente dois anos para que o corpo entenda como é operar sem o órgão e, com isso, é possível seguir normalmente. Alguns cuidados necessários, segundo o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, são: reduzir as porções por refeição, mastigar bem os alimentos e tomar suplementos indicados pelos médicos.

Para André Deeke Sesse, oncologista clínico e diretor da SBOC (Sociedade Brasileira de Oncologia), procedimentos cirúrgicos maiores, como pancreatectomia (retirada do pâncreas, como no caso de Renato) sem diagnóstico confirmado, devem ser muito bem ponderados. Ele afirma que esses procedimentos não são a conduta usual diante de um diagnóstico incerto. O procedimento mais recomendado para o diagnóstico é a biópsia por ecoendoscopia (ultrassonografia endoscópica com punção guiada por agulha). Em alguns casos, pode-se lançar mão da biópsia por punção percutânea (uma incisão mínima através da pele) guiada por tomografia.

Não existe rastreamento populacional recomendado para câncer de pâncreas, mesmo em países com medicina altamente estruturada. Segundo Sesse, perda de peso inexplicada e dor abdominal podem levantar suspeitas para a doença.