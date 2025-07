Saia do sedentarismo: exercícios de baixo impacto ajudam corpo e mente

No campo psíquico, a pessoa vive uma experiência subjetiva positiva por meio do exercício, onde é reconhecida e valorizada pelos seus feitos, o que pode trazer ganhos para a autoestima.

Mas é preciso que a pessoa se identifique com a atividade e que ela não seja vista como uma obrigação. O ideal é experimentar várias modalidades até encontrar uma que seja prazerosa, sem que haja sentimento de culpa ao faltar aos treinos ou não atingir metas que estão fora de seu nível de habilidade ou prazer. Do contrário, corre-se o risco do efeito inverso, e a própria prática esportiva vira fonte de ansiedade.

Sedentarismo não ajuda a mente

O sedentarismo traz pioras tanto no aspecto biológico quanto psicológico do corpo. Uma pessoa sedentária pode sofrer aumento em seu nível de estresse, baixa motivação, desregulação emocional e mental.

Para ter uma vida saudável o corpo precisa equilibrar momentos de movimento, em que o cérebro está ativo e a capacidade cardiorrespiratória é exigida, e de descanso, quando os músculos se regeneram e a mente organiza as ideias para novos projetos.

Em um estudo publicado no periódico The Lancet Psychiatry, onde mais de 1,2 milhão de adultos foram avaliados durante quatro anos, quem praticava atividade física reportou ter 43% menos dias de "saúde mental ruim" (com sintomas depressivos) no mês do que os sedentários, que em média enfrentaram 3,4 dias ruins.