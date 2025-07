Edu Guedes retirou cauda do pâncreas e baço; como é a vida depois disso?

Edu Guedes, 51, fez uma cirurgia para a retirada do tumor que descobriu no pâncreas. Em comunicado, ele mencionou que retirou o baço, a cauda do pâncreas e alguns gânglios.

A minha cirurgia durou aproximadamente seis horas e foi um sucesso. Nela, ele [médico] retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. Minha recuperação está sendo ótima. Hoje já estou no quarto.

Edu Guedes

O que acontece depois?

O pâncreas é uma glândula importante para duas funções: a endócrina e a exócrina. Ele produz insulina e glucagon, dois hormônios que fazem parte do metabolismo do açúcar e fundamentais para o equilíbrio das quantidades de glicose que circulam no sangue. Ele também também produz uma série de enzimas digestivas.