Chegou o frio e o resfriado não passa? Pode ser um sinal de baixa imunidade

Com o início do inverno, muita gente entra naquela fase em que o resfriado não vai embora, que o corpo se sente sempre cansado e surgem até aftas sem um motivo aparente. Esses sintomas, no entanto, podem não ter a ver com a chegada da estação fria do ano e ser sinais de queda nas defesas do organismo ligada ao mau funcionamento do sistema imunológico.

O conjunto de órgãos, tecidos e células — que tem a função de combater agentes que invadem o corpo, como vírus, bactérias e fungos, evitando que surjam doenças — é essencial para que o corpo humano funcione em equilíbrio. E fatores como "estresse, ansiedade e sedentarismo podem contribuir para um desequilíbrio, pois afetam processos essenciais organismo, como a liberação de hormônios", explica Luísa Chebabo, infectologista dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, da Dasa.